Διαθέσιμη είναι πλέον η νέα έκδοση της εφαρμογής GOV GR Wallet, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να προβάλλουν στο κινητό τους τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) για χρήση στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 25392 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β’ 4705/03.09.2025).

Σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήματος του χρήστη και απαιτεί κάθε φορά θετική ενέργειά του μέσα στο περιβάλλον του ψηφιακού αποθετηρίου. Ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής.

Η προβολή του ΠΑ γίνεται σε ειδικό πεδίο που έχει προστεθεί στο GOV GR Wallet για τον σκοπό αυτό. Μετά την εμφάνιση, ο αριθμός αποκρύπτεται εκ νέου, ενώ η αποσύνδεση του χρήστη συνεπάγεται αυτόματη απόκρυψη κατά την επανασύνδεση. Η εφαρμογή αποτρέπει επίσης τη λήψη στιγμιότυπου οθόνης όταν ο ΠΑ είναι ορατός.

Περιεχόμενο της ΚΥΑ

Η κοινή υπουργική απόφαση καθορίζει το πλαίσιο για την πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022. Στόχος είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση και η εδραίωση της χρήσης του ΠΑ στις υπηρεσίες του Δημοσίου, με παράλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η απόφαση προβλέπει:

α) την προσθήκη λειτουργίας άμεσης πρόσβασης στον ΠΑ στο GOV GR Wallet,

β) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου,

γ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τεχνική υλοποίηση και ασφάλεια

Για την άντληση του ΠΑ, η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Εάν δεν εντοπιστεί ο ΠΑ, ο χρήστης μπορεί να μεταφέρεται στην υπηρεσία έκδοσής του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) και τον ν. 4624/2019. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας, ενώ η εταιρεία ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, διασφαλίζοντας την κρυπτογράφηση και την προστασία των δεδομένων από κάθε παραβίαση ή απειλή.

Κανένας φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, δεν αποκτά πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο Προσωπικό Αριθμό. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.