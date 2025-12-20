Νέες αστυνομικές ταυτότητες θα απαιτούνται για ταξίδια εκτός Ελλάδας από τον Αύγουστο του 2026. Αν και οι παλαιές ταυτότητες δεν καταργούνται ακόμη, μετά την ημερομηνία αυτή η χρήση της νέας ταυτότητας θα είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, αυξημένη πίεση καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, λόγω της μεγάλης ζήτησης για έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας.

Τα διαθέσιμα ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων φτάνουν αυτή τη στιγμή έως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς πολίτες, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αυξημένη ζήτηση και περιορισμένα ραντεβού

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η μεγάλη προσέλευση πολιτών στην Αττική σχετίζεται με τον πληθυσμό της περιοχής, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού. Διευκρινίζεται ότι μέσω της πλατφόρμας gov.gr εμφανίζονται διαθέσιμα ραντεβού μόνο για τους επόμενους τρεις μήνες.

Αυτό σημαίνει πως η έλλειψη ραντεβού για μεταγενέστερες ημερομηνίες δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει διαθεσιμότητα στο μέλλον. Όπως επισημαίνεται, κάθε βράδυ μετά τις 9:00 ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο, ενώ συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες.

Διεύρυνση ωραρίου και ταχύτερη εξυπηρέτηση στην περιφέρεια

Παράλληλα, έχει ήδη επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας της Αττικής που εκδίδουν ταυτότητες, με το ενδεχόμενο το μέτρο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές, η διαδικασία εξυπηρέτησης είναι πιο γρήγορη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ταξιδεύουν εκτός αστικών κέντρων να ολοκληρώσουν άμεσα την έκδοση νέας ταυτότητας. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή.