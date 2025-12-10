Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό επαλήθευσης ηλικίας μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet καθιερώνεται για την αγορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ, σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6503/05.12.2025.

Η νέα ρύθμιση καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία θα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ηλικίας των πολιτών τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Στόχος είναι η προστασία των ανηλίκων και η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση προϊόντων καπνού, αλκοόλ και νικοτίνης.

Πώς θα λειτουργεί το πιστοποιητικό

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και έχουν εγκατεστημένο το Gov.gr Wallet στη συσκευή τους, θα μπορούν να εκδίδουν και να αποθηκεύουν ένα ψηφιακό πιστοποιητικό επαλήθευσης ηλικίας. Το έγγραφο αυτό θα περιλαμβάνει τη φωτογραφία του χρήστη και θα ισχύει για διάστημα έως τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα ανάκλησης ή επανέκδοσης.

Η επαλήθευση θα πραγματοποιείται με τη σάρωση ενός κωδικού QR που θα παρέχεται από τον πωλητή ή το κατάστημα. Ο πολίτης θα επιλέγει μέσα από την εφαρμογή το αποθηκευμένο πιστοποιητικό και θα το κοινοποιεί, χωρίς να αποκαλύπτονται άλλα προσωπικά δεδομένα πέραν της φωτογραφίας και της επιβεβαίωσης ότι πληροί το ηλικιακό κριτήριο.

Πεδίο εφαρμογής και προστασία δεδομένων

Το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται για την αγορά, προσφορά ή διάθεση προϊόντων καπνού, αλκοόλ, ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων νικοτίνης, καθώς και για την είσοδο ή απασχόληση σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ. Ανήλικοι θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας την προστασία και την ασφάλεια των πληροφοριών. Τα δεδομένα θα τηρούνται κρυπτογραφημένα για έως δέκα χρόνια, ενώ το πιστοποιητικό θα αποθηκεύεται μόνο στη συσκευή του χρήστη.

Διασύνδεση και τεχνική υλοποίηση

Η εφαρμογή θα διαλειτουργεί με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντλώντας τα απαραίτητα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα. Η τεχνική της αρχιτεκτονική είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet).

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.