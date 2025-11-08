Αντίστροφα μετρά η έναρξη λειτουργίας των νέων ψηφιακών εργαλείων προστασίας ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά είδη, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους νέους, με έμφαση στην πρόληψη και την αποτελεσματική εποπτεία.

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο έχει το ψηφιακό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού και αλκοόλ, το οποίο θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοια προϊόντα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τις δραστηριότητές τους και τον τόπο πώλησης. Θα καταγράφονται τα στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των σημείων διάθεσης, ενώ θα απαγορεύεται η πώληση από μη εγγεγραμμένους.

Η λειτουργία του μητρώου θα προσφέρει διαφάνεια και άμεση διασύνδεση με τις αρμόδιες αρχές, όπως η ΕΛ.ΑΣ. και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες. Η καταγραφή θα επιτρέπει συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση, αποτρέποντας παραβάσεις και διασφαλίζοντας την εφαρμογή του νόμου σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, μέσω ειδικού χάρτη ελέγχου για τα Υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, θα ενισχυθεί η καταπολέμηση του παρεμπορίου, καθώς πολλά προϊόντα άτμισης εισάγονται με την ένδειξη ότι πρόκειται για παιχνίδια.

Ψηφιακή αναγγελία εκδηλώσεων με ανηλίκους

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την υποχρέωση των ιδιωτικών κέντρων διασκέδασης, μπαρ και χώρων ψυχαγωγίας να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε εκδήλωση που φιλοξενεί ανηλίκους. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν, μέσω ειδικής πλατφόρμας, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή τη λιμενική αρχή για την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Παράλληλα, θα δημιουργείται ηλεκτρονική σύμβαση που θα επιβεβαιώνει ότι η εκδήλωση αφορά ανηλίκους και ότι δεν προβλέπεται πώληση ή παρουσίαση προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Στα στοιχεία που υποβάλλονται ψηφιακά θα έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμόδιων αρχών.

Δηλώσεις του Δημήτρη Παπαστεργίου

«Η προστασία των παιδιών μας, τόσο στο αναλογικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον είναι θέμα ευθύνης. Αξιοποιούμε την τεχνολογία και δίνουμε λύσεις στο μείζον θέμα της πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους. Προχωρούμε στη δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Καπνού και Αλκοόλ, ενός σύγχρονου εργαλείου διαφάνειας και εποπτείας, όπως προβλέπεται στον πρόσφατο νόμο του Υπ. Υγείας. Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων καπνού, άτμισης ή αλκοόλ, οφείλει να καταχωρείται υποχρεωτικά σε αυτό. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με επίδειξη της ψηφιακής ταυτότητας, η οποία επαληθεύεται ως προς τη γνησιότητά της. Παράλληλα, θέτουμε σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγγελίας ιδιωτικών εκδηλώσεων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν προκαταβολικά εκδηλώσεις που αφορούν σε ανήλικους. Σε μια εποχή που η τεχνολογία και η κοινωνία μεταβάλλονται με ταχύτητα, οφείλουμε να είμαστε εκεί, δίπλα στα παιδιά και τους γονείς, με απλές εύχρηστες και αποτελεσματικές ψηφιακές λύσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ενίσχυση ελέγχων και διαφάνειας

Με την υιοθέτηση των νέων ψηφιακών συστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιδιώκουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας. Η εφαρμογή των εργαλείων αυτών στοχεύει στη στενή παρακολούθηση της διανομής και πώλησης προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών ειδών, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και ειδικότερα τους ανηλίκους.

Ο ψηφιακός μηχανισμός αναμένεται να αποτρέψει παράνομες πρακτικές, να ενισχύσει τη διαφάνεια και να συμβάλει στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Η διαλειτουργικότητα και η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών θα προσφέρουν πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση παραβάσεων, ενισχύοντας τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευθύνη.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές προετοιμάζονται για αυξημένους ελέγχους και δράσεις επιβολής. Το νέο αυτό ψηφιακό οικοσύστημα αναμένεται να αποτελέσει θεμέλιο για μια πιο αυστηρή και αποτελεσματική νομοθεσία, που θα προστατεύει ουσιαστικά τους ανηλίκους από την πρόσβαση σε προϊόντα επιβλαβή για την υγεία τους.