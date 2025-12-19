Οι νέες ταυτότητες φέρνουν σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές με τις τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον νόμο 5266/2025, με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις». Όπως ορίζεται, η διαδικασία υποβολής και έκδοσης φωτοαντιγράφων ταυτότητας θα γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν έντυπα αντίγραφα της ταυτότητάς τους σε τράπεζες ή άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr).

Σύμφωνα με τον νόμο, η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι δυνατή μόνο για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι θα ταυτοποιούνται με τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δεύτερο παράγοντα πιστοποίησης. Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου απαιτείται η καταχώριση συγκεκριμένων στοιχείων, όπως ο αριθμός ταυτότητας, τα πρώτα γράμματα του ονόματος και το έτος γέννησης του πολίτη.

Η εγκυρότητα των στοιχείων επαληθεύεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ψηφιακό αντίγραφο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της ταυτότητας, όπως αριθμό δελτίου, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, καθώς και τη φωτογραφία του κατόχου.

Το έγγραφο μπορεί να αποθηκεύεται σε μορφή pdf και φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης ή QR code, έχοντας πλήρη ισχύ φωτοαντιγράφου. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική υπηρεσία εξουσιοδότησης για τους υπαλλήλους των ιδιωτικών φορέων, ενώ δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Με τον τρόπο αυτό, ο νόμος 5266/2025 θεσμοθετεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια στις διαδικασίες ταυτοποίησης.