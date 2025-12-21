Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του και αναμένει την εκδίκαση της υπόθεσής του στο Εφετείο, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Γουαδελούπη για οικογενειακές διακοπές. Μαζί του ήταν η σύζυγός του Κάρλα Μπρούμι, η κόρη τους Τζούλια και ο σωματοφύλακάς του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και το Outre-Mer la 1ère, ο Σαρκοζί αφίχθη στη Γουαδελούπη στις 19 Δεκεμβρίου και την επόμενη μέρα εθεάθη από κατοίκους να κάνει τζόκινγκ στην παραλία στο Bourg de Sainte-Anne. Επίσης, φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα μαζί με τη σύζυγό του.

🇫🇷🇬🇵✈️🏝️ FLASH Alors qu’il est placé SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE, Nicolas Sarkozy s’est envolé pour UNE SEMAINE DE VACANCES en Guadeloupe, en compagnie de son épouse Carla Bruni, de leur fille Giulia et de son agent de sécurité, après avoir obtenu une AUTORISATION EXCEPTIONNELLE de… pic.twitter.com/bqIsbJlsQQ — Impact (@ImpactMediaFR) December 20, 2025

Για να πραγματοποιήσει το ταξίδι, ο πρώην πρόεδρος φέρεται να έλαβε ειδική «εξαιρετική άδεια» στο πλαίσιο της δικαστικής του εποπτείας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα γαλλικά μέσα, το άρθρο 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαριθμεί τις υποχρεώσεις της δικαστικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης μη εγκατάλειψης των εδαφικών ορίων που καθορίζονται από τον δικαστή.

Ο δικαστής όμως μπορεί να τροποποιήσει τις επιβληθείσες υποχρεώσεις, να τις άρει ή να χορηγήσει μια περιστασιακή ή προσωρινή εξαίρεση από την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 141-1 του ίδιου κώδικα.

Τέλος, εάν αρχικά ένας δικαστής επιβάλλει απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία ή από συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί, υπό ειδικές συνθήκες, να χορηγήσει παρέκκλιση, όπως για ταξίδι ή διακοπές, μετά από αιτιολογημένο αίτημα.