Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επισκέφθηκε μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τη φιλανθρωπική οργάνωση The Passage στο Λονδίνο, όπου συμμετείχαν στην προετοιμασία χριστουγεννιάτικων γευμάτων για άτομα που έχουν ανάγκη, ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, καθώς η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον είχε επισκεφθεί στην ίδια οργάνωση όταν εκείνος ήταν 11 ετών. Η εμπειρία εκείνη αποτέλεσε έμπνευση για την ενασχόλησή του με την καταπολέμηση της αστεγίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρίγκιπας Τζορτζ υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών στην ίδια σελίδα όπου είχε υπογράψει και η γιαγιά του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Christmas at The Passage, 32 years apart 🎄 December 2025: Prince William, Prince George and Head Chef Claudette. December 1993: Diana, Princess of Wales, Prince William and Passage Chefs. pic.twitter.com/PqECUFi1rJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 20, 2025

Πατέρας και γιος φόρεσαν ποδιές και εργάστηκαν στην κουζίνα, ετοιμάζοντας φαγητά και συσκευάζοντάς τα σε ταψιά, ενώ συνομίλησαν με το προσωπικό και τους εθελοντές. Στη συνέχεια βοήθησαν στο στρώσιμο των τραπεζιών, τοποθετώντας πετσέτες και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

«Ήταν σημαντικό για τον πρίγκιπα της Ουαλίας να μοιραστεί με τον πρίγκιπα Τζορτζ το έργο του The Passage και να περάσουν χρόνο δουλεύοντας εθελοντικά με την ομάδα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Κένσινγκτον. «Το αγόρι απήλαυσε τη γνωριμία του με το προσωπικό, τους εθελοντές και τους χρήστες της υπηρεσίες, ενώ έμαθε περισσότερα για το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης», πρόσθεσε.

Τέλος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η σύζυγός του Κέιτ και τα τρία παιδιά τους θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Σάντριγχαμ, το κτήμα του βασιλιά Καρόλου στην ανατολική Αγγλία.