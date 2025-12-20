Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, με στόχο να επιβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και να ενισχύσει τον τριμερή άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η ατζέντα περιλαμβάνει ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας, συνδεσιμότητας, πολιτικής προστασίας και καινοτομίας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται σε φάση αναδιαμόρφωσης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί και στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση της υπέρ μιας λύσης δύο κρατών για το Παλαιστινιακό, με στόχο τη διασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Πηγές της ελληνικής κυβέρνησης επισημαίνουν ότι η Αθήνα, ως έντιμος συνομιλητής όλων των πλευρών, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Η συνεισφορά αυτή αφορά τόσο την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση, όσο και τη συμμετοχή της χώρας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που εξετάζεται.

Η τριμερής σύνοδος και οι διμερείς επαφές

Στην Ιερουσαλήμ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Θα ακολουθήσει κοινή συνάντηση των τριών ηγετών με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου κορυφής.

Η σύνοδος αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και ενίσχυσης της κοινής πορείας για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και ενεργειακής σταθερότητας. Η τριμερής συνεργασία θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για την προώθηση της ειρήνης και της ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ισχυρή συνέχεια στις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί το Ισραήλ και τον περασμένο Μάρτιο, όπου συναντήθηκε με τον κ. Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ. Υπενθυμίζεται ότι ήταν από τους πρώτους ηγέτες που ταξίδεψαν στη χώρα λίγες ημέρες μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού.

Η προηγούμενη σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα ώθηση στη συνεργασία. Παράλληλα, το σχήμα 3+1, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεδρίασε πρόσφατα στην Αθήνα σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική διάσταση των σχέσεων.