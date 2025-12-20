Ένας 31χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός καταγράφηκε από συσκευή radar να κινείται με ταχύτητα 161 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 90 χλμ/ώρα.

Η υπέρβαση αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ενείχε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και απειλούσε την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών και πεζών.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.