Θετικά νέα προέκυψαν στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού αναφορικά με την κατάσταση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πολωνός επιθετικός ήταν απολύτως «καθαρές» και έτσι πήρε το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης.

Πλέον ο Σφιντέρσκι τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, στο Κορωπί επέστρεψε και ο Τουμπά, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες. Ο Αλγερινός αμυντικός αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με τον Πάντοβιτς, ο οποίος εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και όλα δείχνουν πως θα μείνει εκτός.

Στα θετικά της ημέρας καταγράφεται και η επιστροφή του Φακούντο Πελίστρι σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Ο Ουρουγουανός γυμνάστηκε για πρώτη φορά πλήρως μετά τον τραυματισμό του, χωρίς να αισθανθεί καμία ενόχληση. Παρ’ όλα αυτά, εκτός απροόπτου, δεν προλαβαίνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Πελίστρι θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης διακοπής, με στόχο να επιστρέψει στη δράση στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το 2026, απέναντι στον Πανσερραϊκό στις 11 Ιανουαρίου.