Νικηφόρο ήταν το πέρασμα του Παναθηναϊκού από την Καβάλα, καθώς οι Πράσινοι κέρδισαν με 2-1 την τοπική ομάδα σε παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην πρώτη τετράδα το Τριφύλλι που εξασφάλισε και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, Μλαντένοβιτς και Ταμπόρδα οι σκόρερ του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκαν οι Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς, κάτι που προκαλεί ανησυχία ενόψει ΠΑΟΚ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 2’ απείλησε, όταν ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει στόχο. Η Καβάλα απάντησε στο 8’ με την προσπάθεια του Γαβριηλίδη από μακρινή απόσταση, με την μπάλα να περνά άουτ. Η υπεροχή των «πρασίνων» καρποφόρησε στο 18’, όταν μετά από σέντρα του Μαντσίνι και άτσαλο διώξιμο της άμυνας των γηπεδούχων, ο Μλαντένοβιτς εκμεταλλεύτηκε τη φάση και με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Η Καβάλα κατάφερε να αντιδράσει στο 33’, όταν ο Κατσουλίδης ανατράπηκε από τον Μλαντένοβιτς και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ένα λεπτό αργότερα, στο 34’, ο Σιφναίος εκτέλεσε εύστοχα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός πίεσε για νέο προβάδισμα πριν την ανάπαυλα και στο 42’ έφτασε κοντά στο γκολ, όμως το κοντινό πλασέ του Μπόκου απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή από την άμυνα της Καβάλας.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι. Στο 52’ απείλησαν δις, αρχικά μετά από εκτέλεση φάουλ του Βιλένα που κατέληξε κόρνερ και αμέσως μετά με δυνατό σουτ του Μλαντένοβιτς που πέρασε άουτ. Στο 53’ ήρθε τελικά το γκολ, με τον Ταμπόρδα να κάνει συρτό σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής και να σημειώνει το 2-1, πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» άγγιξαν και τρίτο γκολ στο 55’, όταν το μακρινό σουτ του Κώτσιρα σταμάτησε στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στον Γιαννίκογλου. Η Καβάλα προσπάθησε να απαντήσει στο 59’ με τον Σιφναίο, χωρίς αποτέλεσμα. Στο 64’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Νίκα από τον Χρούστινετς, ωστόσο μετά από εξέταση της φάσης στο VAR η απόφαση ανακλήθηκε. Το «τριφύλλι» συνέχισε να πιέζει και στο 69’ είχε ακόμη μία μεγάλη στιγμή, με την κεφαλιά του Νίκα να σταματά στο δοκάρι.

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46′ Κολλαράς), Ελ Καντουσί (76′ Κουντουριώτης), Κατσουλίδης, Αλιατίδης (83′ Ξυγκόρος), Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58′ Ρώιμπας), Χρούστινετς, Σπαντονίδης (58′ Βοριαζίδης).

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Μπρέγκου (46′ Τζούριτσιτς), Νίκας (83′ Τσιριβέγια), Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι (8′ Πάντοβιτς, 28′ Mπόκος).