Σε… αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς. Οι δύο επιθετικοί αποχώρησαν με προβλήματα από το παιχνίδι Κυπέλλου με την Καβάλα και ο Ράφα Μπενίτεθ περιμένει για να διαπιστώσει αν θα είναι διαθέσιμοι ή αν θα χρειαστεί να καταστρώσει τα πλάνα του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ χωρίς… φορ!
Και αυτό γιατί ο Γερεμέγεφ ήδη έχει αποχωρήσει (συνεχίζει στον ΠΑΟΚ), ενώ ο Ντέσερς έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Νιγηρίας στο Κόπα Άφρικα.
Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Άνταμ Τσέριν που ανάρρωσε από την ίωση (παραμένει κλινήρης ο Τουμπά), ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Κυριακόπουλος,
