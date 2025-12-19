Αν περιμένεις τα Χριστούγεννα για λίγο… τύχη, τώρα έχεις λόγο να χαμογελάσεις καθώς η ετήσια φορολοταρία μοιράζει 12 υπερ-τζακποτ των 100.000 ευρώ σε όσους κάνουν τις καθημερινές τους συναλλαγές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Και ναι, κάθε ευρώ μετράει.

Στην ετήσια κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που έχουν συγκεντρωθεί από κάθε πολίτη κατά τις 11 μηνιαίες κληρώσεις, από τον Φεβρουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2025. Τα αδιάθετα ποσά από τις μηνιαίες κληρώσεις Φεβρουαρίου-Αυγούστου συνυπολογίζονται στα συνολικά έπαθλα.

Εξαιρέσεις

Από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε προηγούμενη μηνιαία κλήρωση.

Τα ποσά των μηνιαίων κληρώσεων

Κάθε μήνα αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

– 1 λαχνός με έπαθλο 50.000 ευρώ

– 5 λαχνοί με 20.000 ευρώ

– 50 λαχνοί με 5.000 ευρώ

– 500 λαχνοί με 1.000 ευρώ

Σε περίπτωση που ένας πολίτης διαθέτει περισσότερους από έναν τυχερούς λαχνούς στην ίδια κλήρωση, λαμβάνει μόνο το υψηλότερο έπαθλο, ενώ η λίστα συμπληρώνεται με τους επόμενους λαχνούς ώστε να διανεμηθούν όλα τα προβλεπόμενα βραβεία.

Ποιοι λαχνοί μετράνε

Ένα ευρώ σημαίνει ένας λαχνός.

Αλλά υπάρχουν και έξτρα μυστικά για να αυξήσεις τις πιθανότητες σου:

Ξοδεύεις πάνω από ένα ποσοστό του εισοδήματός σου;

Αν οι ηλεκτρονικές σου συναλλαγές ξεπερνούν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματός σου, οι λαχνοί σου διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Χαμηλό εισόδημα;

Αν το ετήσιο εισόδημά σου είναι κάτω από 1.000€, κάθε ευρώ που ξοδεύεις σου δίνει διπλό λαχνό, χωρίς περιορισμούς.

Παιδιά;

Κάθε προστατευόμενο τέκνο προσθέτει +50% στους λαχνούς σου.

Υψηλό εισόδημα;

Αν βγάζεις πάνω από 60.000€, κάθε ευρώ σου δίνει έναν λαχνό χωρίς προσαυξήσεις.

Όλοι οι λαχνοί υπολογίζονται αυτόματα με βάση τις συναλλαγές σου και τα στοιχεία που έχεις δηλώσει στο myAADE.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις μηνιαίες και ετήσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα και ηλικία άνω των 18 ετών, εφόσον:

– Πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

– Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Πώς μοιράζονται τα κέρδη

Η χριστουγεννιάτικη κλήρωση θα δώσει 12 υπερ-τυχερούς, ο καθένας με 100.000 ευρώ, αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Οι τυχεροί θα ενημερωθούν αμέσως μέσω myAADE στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία» και email. Αν δεν έχεις δηλώσει ΙΒΑΝ, μην αγχωθείς, έχεις τρεις μήνες για να υποβάλεις τον τραπεζικό σου λογαριασμό και να πιστωθεί το έπαθλο. Η πίστωση του ποσού γίνεται ατόκως μετά τη δήλωση του λογαριασμού.

Κερδίζεις… χωρίς να το ξέρεις

Κάθε συναλλαγή με κάρτα μετράει, οπότε και οι καθημερινές μικρές αγορές γίνονται… λαχνοί! Ένα φλιτζάνι καφέ, η βενζίνη, ακόμη και ψώνια στο σούπερ μάρκετ μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Το ανώτατο όριο υπολογισμού λαχνών είναι 10.000 ευρώ ανά μήνα, ανά συμμετέχοντα. Κάθε ευρώ πάνω από αυτό δεν προσθέτει νέους λαχνούς, αλλά με τον σωστό προγραμματισμό, μπορείς να μεγιστοποιήσεις τις πιθανότητες σου.

Συμβουλές για… «έξυπνους» λαχνούς