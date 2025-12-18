Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει απόφαση για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πριν από το τέλος του έτους, τονίζοντας ότι η Ουκρανία έχει άμεση ανάγκη από μια τέτοια κίνηση.

«Οι εταίροι μας έχουν ενημερωθεί ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να υποστηρίξει κάθε σχέδιο που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, υπογράμμισε πως η υφιστάμενη πρόταση για δάνειο θα αποτελούσε την προτιμότερη επιλογή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού. Νωρίτερα, αναχωρώντας από το Κίεβο, είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» αν οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Από τις Βρυξέλλες, ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση. Το ερώτημα αφορά το πλήρες φάσμα των εγγυήσεων ασφαλείας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θέλει να γνωρίζει «τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Ρωσία διαπράξει άλλη μια πράξη επιθετικότητας».