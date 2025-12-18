Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν, κατά το πρώτο μέρος των συνομιλιών της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, να εξετάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας το 2026 και το 2027 μέσω της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αντί της επιλογής του κοινού δανεισμού της ΕΕ, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Είναι βέβαιο ότι επιζητούμε μία τομή και τομή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία θα είναι δικαιολογημένη και θετική για την Ευρώπη, αλλά ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις για τους εαυτούς τους», δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους.

Ο πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως «αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», υπογραμμίζοντας το κλίμα συναίνεσης που επικράτησε κατά το διάλειμμα των εργασιών της συνόδου.

Παράλληλα, τόνισε ότι «έχουμε πολλές ώρες όλο και πιο τεχνικών συζητήσεων μπροστά μας», εξηγώντας πως οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από πιθανά ρωσικά χρηματοοικονομικά αντίποινα, κυρίως το Βέλγιο, ζητούν πρόσθετες εγγυήσεις.

Αναφερόμενος στο λεγόμενο “headroom” του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο Τουσκ σημείωσε ότι η χρήση του δεν εμπνέει ενθουσιασμό σε βασικά κράτη-μέλη. «Άρα εγώ δεν θα έβλεπα ότι υπάρχουν προοπτικές για σχέδια χρησιμοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων γι’ αυτό.

Θα εξετάσουμε μάλλον το δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περισσότερο θα επιδιώξουμε να δώσουμε εγγυήσεις στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως το Βέλγιο, για να αισθανθούν ότι αυτές οι εγγυήσεις είναι σοβαρές», πρόσθεσε.