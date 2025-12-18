Οι ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας προκάλεσαν τον θάνατο μιας γυναίκας και σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Κίπερ ανέφερε ότι ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα και τα τρία παιδιά της. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο, ενώ τα παιδιά της νοσηλεύονται τραυματισμένα.

Ο περιφερειάρχης απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που διαμαρτύρονται για τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος να επιδείξουν υπομονή και να αποφύγουν τη δημιουργία οδοφραγμάτων.

«Εξαιτίας των εχθρικών επιθέσεων, οι ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Οδησσού υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές», σημείωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας πως «συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε κάθε νοικοκυριό, το συντομότερο δυνατόν».