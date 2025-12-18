Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τον θάνατο από ασιτία τρίχρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την μητέρα του, ενώ ήταν ήδη νεκρό τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

Η μητέρα του οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης, όπου της ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Για την υπόθεση οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα και οι παππούδες του παιδιού, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η μητέρα με τα συνολικά τρία ανήλικα παιδιά της και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο πατέρας του παιδιού, τουρκικής καταγωγής, βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Το χρονικό

Η μητέρα του παιδιού έφτασε χθες Τετάρτη (17/12) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης κρατώντας το άψυχο σώμα του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν, ότι είχε ήδη καταλήξει. Σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα, ο θάνατος προήλθε από καρδιακή ανακοπή, συνέπεια πολυοργανικής ανεπάρκειας, η οποία αποδίδεται σε σοβαρό και μακροχρόνιο υποσιτισμό. Κατόπιν εντολής της εισαγγελίας πραγματοποιήθηκε νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία προέκυψε, ότι ο θάνατος του παιδιού συνδέεται άμεσα με εκτεταμένη οργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα παρατεταμένου υποσιτισμού.

Το παιδάκι μάλιστα είχε καταλήξει περίπου ένα 24ωρο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.