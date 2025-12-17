Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν νέο πακέτο κυρώσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την πληροφορία μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον εξετάζει μέτρα που περιλαμβάνουν τη στοχοποίηση πλοίων του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου» δεξαμενοπλοίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις σχετικές συναλλαγές.

Το πρακτορείο Ρόιτερς ανέφερε ότι δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Κατά τις ίδιες πηγές, τα νέα μέτρα ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Το Bloomberg σημειώνει ότι ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό κατά τη συνάντησή του με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία δήλωσε πως δεν έχει ενημερωθεί για το σχετικό δημοσίευμα, αλλά προειδοποίησε ότι τυχόν νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να πλήξουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.