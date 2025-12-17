Ο ΟΠΕΚΕΠΕκαι οι πολιτικές ευθύνες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου καταθέτει ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης. Ο ίδιος θα ερωτηθεί αν γνώριζε, μαζί με το Μέγαρο Μαξίμου, για το σκάνδαλο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, πριν από τις δημόσιες αποκαλύψεις.

Ο Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος είχε παραιτηθεί λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο, είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι το Μαξίμου ήταν ενήμερο και τον είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα, απέφυγε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κλήθηκε επίσης να καταθέσει, έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης. Η τελευταία τον κατηγορεί ότι με δηλώσεις του είχε ουσιαστικά παραδεχθεί πως η κυβέρνηση γνώριζε τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2019.

Μυλωνάκης: «Καταρρίπτονται τα fake news»

O Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, δήλωσε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη ή κυβερνητική παρέμβαση σχετικά με τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις. Τόνισε πως η κυβέρνηση απαντά «με στοιχεία» στα «fake news» της αντιπολίτευσης, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για υποκλοπές ή το περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας πως δεν είχε πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες. Επισήμανε επίσης ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Μπουκώρος τον έχει κατονομάσει ποτέ, ενώ υπενθύμισε τις δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς περί μη υπουργοποίησης του κ. Μπουκώρου το 2024 λόγω γνώσης επισυνδέσεων, ο υφυπουργός τους χαρακτήρισε παράλογους. Παράλληλα, διέψευσε τα σενάρια περί «μυστικού υπομνήματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του Ιουνίου 2025 χωρίς αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ότι το συγκεκριμένο σημείωμα συνεκτιμήθηκε, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και όχι Προανακριτικής, απορρίπτοντας τις κατηγορίες κατά των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κατήγγειλε ακόμη προσωπικές επιθέσεις εις βάρος του, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εμπλοκής του στην υπόθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Απέρριψε δε ότι ελέγχεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Τέλος, αναφέρθηκε στην παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει πλήρη συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Όπως είπε, την παραίτηση ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, εξαιτίας της δημόσιας έντασης που είχε προκληθεί γύρω από την υπόθεση.