Οποιος δεν παρακολούθησε το βραδινό ματς της Δευτέρας, αυτό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μπόρνμουθ, απλά έχασε. Καλό το Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά όταν έχει θρίλερ το αγγλικό πρωτάθλημα, μιλάμε πως μπορεί να ζηλέψει και ο …Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ –Μπόρνμουθ 4-4 και ό,τι έχετε δει έως τώρα, ξεχάστε το. Δεν μετρά μπροστά σε αυτή την αθλητική ραψωδία.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι μπήκαν φουριόζοι γιατί ήθελαν να μειώσουν στους οκτώ βαθμούς τη διαφορά από την Αρσεναλ και να ανέβουν στην τέταρτη θέση της Πρέμιερ Λιγκ. Στο 13’ ο Ντιαλό το 1-0, αλλά στο 40’ ο Σεμένιο και ενώ οι Μπέμπηδες έχασαν ευκαιρίες, το 1-1.

Στις καθυστερήσεις, ένα …δωράκι από τον γκολκίπερ της Μπόρνμουθ, τον Πέτροβιτς και 2-1 με κεφαλιά του Κασεμίρο.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, έγινε το έλα να δεις! Στο 47’ ο Εβανίλσον το 2-2 κι ενώ ο γκολκίπερ Λάμενς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Νέα αντεπίθεση για τη Μπόρνμουθ, φάουλ στον Ταβερνιέρ, στην εκτέλεση ο ίδιος και 2-3 στο 52’.

Τα πάνω κάτω σε ελάχιστα λεπτά. Βουβό το Θέατρο των Ονείρων. Αλλά οι παίκτες της Γιουνάιτεντ και δη ο κάπτεν της, ο Μπρούνο Φερνάντες, δεν είχαν πει την τελευταία λέξη. Μέσα όλοι οι κυνηγοί από τον Αμορίμ που ένιωθε την πίεση, ο Σέσκο έδωσε ύψος στην επίθεση και το ματς έγινε ροντέο. Φοβερό φάουλ του Φερνάντες στο παράθυρο και 3-3 στο 79’, νέα επίθεση των Κόκκινων Διαβόλων και 4-3 στο 79’ από τον Κούνια. Παραλήρημα στις εξέδρες. Εληξε ο αγώνας; Όχι. Λάθος έκαναν όσοι το πίστεψαν. Γιατί ήρθε το 4-4 στο 84’ από τον Κρούπι σε ένα παιχνίδι που κανένας δεν ήθελε να τελειώσει.

Η Μπόρνμουθ έγινε έτσι η πρώτη ομάδα στην Αγγλία που τρεις διαδοχικές σεζόν σημειώνει (τουλάχιστον) τρία γκολ στο σπίτι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τις προηγούμενες φορές έφυγε με νίκη, το βράδυ της Δευτέρας πήρε έναν βαθμό με το χορταστικό 4-4. Αν και στις καθυστερήσεις, ο Μπρουκς παραλίγο να βάλει πέμπτο γκολ, ωστόσο τον σταμάτησε ο Λάμενς. Τι δηλαδή, δεν θα έπιανε ούτε ένα ο γκολκίπερ των γηπεδούχων;