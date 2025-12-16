Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές.

Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι τοπικά ισχυροί στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή – Παγετός στα βόρεια

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότια θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες, θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τις πρωινές ώρες θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 14 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει αρκετά καλός και ηλιόλουστος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ψύχρα θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κυρίως νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα ή ελαφρώς υψηλότερα, κατά 1 με 2 βαθμούς.

Αλλαγή σκηνικού από το Σάββατο – Βροχές την Κυριακή

Από το Σάββατο, κυρίως τις απογευματινές ώρες, ένα χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα. Την Κυριακή, θα εκδηλωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με επικράτηση νοτιάδων.

Αβεβαιότητα για τον καιρό των Χριστουγέννων

Για τον καιρό των Χριστουγέννων είναι ακόμη νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πιο ξεκάθαρη εικόνα αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κατά τόπους βροχερή, χωρίς αξιόλογες θερμοκρασιακές μεταβολές.