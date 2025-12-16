Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στα δυτικά της χώρας αναμένονται σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στα ανατολικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι προβλέπονται αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, φτάνοντας έως 14 βαθμούς στα βόρεια, 16 με 18 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 19 στα Δωδεκάνησα. Παγετός αναμένεται κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί και αραιές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5. Θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί και αραιές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 3 έως 14 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενισχυόμενοι στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2 με 3 στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 4 έως 17, τοπικά έως 18 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και έως 5 στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3 με 6 στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Περιορισμένη ορατότητα και πιθανές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι ασθενείς, βόρειοι στο Αιγαίο έως 4 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις που θα αυξηθούν από το βράδυ στα δυτικά. Τοπικές ομίχλες τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από τα δυτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά και πιθανές καταιγίδες το βράδυ. Η ορατότητα περιορισμένη το πρωί στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.