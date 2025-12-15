Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη 16/12 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες τοπικές αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά, οι νεφώσεις αυτές κατά τόπους και κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν και σε πιο ανατολικές περιοχές.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι: Βόρειοι στο Αιγαίο, νότιοι στο Ιόνιο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, έντασης 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τμήματα ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες, θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός, με την θερμοκρασία κάτω από το μηδέν.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά τόπους θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση έως 6 μποφόρ στα ανατολικά.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, έντασης 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει αρκετά καλός και ηλιόλουστος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ψύχρα θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κυρίως νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμαίνεται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ή ελαφρώς υψηλότερα, κατά περίπου 1 με 2 βαθμούς.

Ωστόσο, από το Σάββατο, κυρίως τις απογευματινές ώρες, ένα χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα και την Κυριακή, θα εκδηλωθούν βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με επικράτηση νοτιάδων.

Για τον καιρό των Χριστουγέννων είναι ακόμη νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πιο ξεκάθαρη εικόνα αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι κατά τόπους βροχερή, χωρίς ακραία φαινόμενα, χωρίς αξιόλογες θερμοκρασιακές μεταβολές και χωρίς χιονοπτώσεις.