Με γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους και κατά διαστήματα θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν προβλήματα στις περισσότερες περιοχές.

Περιοχές με αυξημένες νεφώσεις και ασθενή φαινόμενα

Πιο αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης λίγων πρόσκαιρων και ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Ομίχλες τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά

Τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, λόγω σχηματισμού ομιχλών, φαινόμενο που απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο.

Βόρειοι άνεμοι, τοπικά ισχυροί στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί ασθενείς. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, με τοπική ενίσχυση στα νοτιοανατολικά τμήματα, όπου θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Σταθερές θερμοκρασίες – Παγετός το πρωί στα βόρεια

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές στους 15 με 17 βαθμούς, ενώ τοπικά σε Δωδεκάνησα και Κρήτη θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές ώρες, κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, θα σημειωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε μεταβλητούς ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση της εβδομάδας

Γενικά η εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιες συνθήκες, αφού ο καιρός δεν θα αλλάξει σημαντικά και φαίνεται ότι θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγα και γενικά τοπικά περιορισμένα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε κανονικές τιμές για την εποχή.