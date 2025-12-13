Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Μαγνησία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Σποράδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 14°C. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 18 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία και πιθανές ασθενείς βροχές στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14°C, χαμηλότερη κατά 4-5 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 18°C, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στις Σποράδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και το μεσημέρι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 18°C.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στην Κρήτη με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18°C και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 17°C και στα Δωδεκάνησα έως 20°C.

Αττική: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 και από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 18°C.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 5 έως 12°C.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025: Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Ασθενείς βροχές σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με τοπικές ομίχλες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 17°C, στα Δωδεκάνησα έως 19°C. Παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025: Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Σποράδες και Εύβοια. Ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 3-4 στα δυτικά, 4-5 στα ανατολικά και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025: Αραιές νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν, ενώ στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.