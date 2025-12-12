Το Σάββατο 13/12, στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές.

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, και θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι και θερμοκρασία του Σαββάτου

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13–14°C. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται μέγιστες τιμές στους 15–18°C, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 19°C.

Καιρός στην Αττική (Σάββατο)

Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αναμένονται ασθενείς και σύντομες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη (Σάββατο)

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι στα 3 με 4 μποφόρ.

Την Κυριακή 14/12, ο καιρός θα είναι και πάλι σε γενικές γραμμές αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά και νότια, όπου και θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές σε Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς.

Ομίχλες θα σχηματιστούν τοπικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι και θερμοκρασία της Κυριακής

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενέστεροι στο Ιόνιο όπου θα φτάνουν τα 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα με το Σάββατο, φτάνοντας στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί γύρω στους 15 με 17 βαθμούς, με τα Δωδεκάνησα να σημειώνουν τιμές που θα αγγίζουν κατά τόπους τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί θα σημειωθεί τοπικός παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές.

Καιρός στην Αττική (Κυριακή)

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, τοπικά πιο αυξημένες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15°C, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη (Κυριακή)

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 3 με 4 μποφόρ.