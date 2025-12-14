Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η πρόγνωση για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 κάνει λόγο για τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Ασθενείς βροχές αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, όπου αναμένονται και τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 14 βαθμούς στα βόρεια, 15 με 18 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Το πρωί προβλέπεται παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 4 με 5 στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα νότια, με πιθανότητα ασθενών βροχών στη νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι σε Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 3 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς.

Αττική: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες έως το μεσημέρι, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί και πιθανή περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου: Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις σε Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς στα νότια. Παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί.

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Αραιές νεφώσεις στα δυτικά που θα πυκνώσουν από το απόγευμα, ενώ στα ανατολικά ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις το πρωί στα κεντρικά και ανατολικά, ενώ αλλού γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις πρωί και βράδυ. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί στα δυτικά και βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.