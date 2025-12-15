Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, ο καιρός στην Ελλάδα αναμένεται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα βροχών σε ορισμένες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και ενδεχόμενο για λίγες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένονται και τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 ή τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 14-15 βαθμούς στα βόρεια, 15-17 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικές νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι 3-4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 8-17 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρωινές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία 3-15 βαθμοί.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5 στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 1 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 2-4 μποφόρ, που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Στην Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6. Θερμοκρασία από 3 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις, στην Κρήτη τοπικές βροχές στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 5-6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στο Καστελλόριζο το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 5-6 και στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-19 βαθμοί Κελσίου.

Προοπτική επόμενων ημερών

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ. Στα ανατολικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι νοτιοανατολικοί στα δυτικά, βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: Τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, γενικά αίθριος καιρός από το μεσημέρι. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά, πυκνότερες κατά τόπους. Άνεμοι νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά το πρωί και αραιές νεφώσεις στα βόρεια από τις προμεσημβρινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και βόρειοι 3-5 μποφόρ στα ανατολικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από τα δυτικά. Περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά το πρωί. Άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί στα δυτικά 3-5 μποφόρ και βόρειοι στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα