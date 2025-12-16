Από περιτονίτιδα που προκάλεσε ισχαιμικό επεισόδιο πέθανε ο 43χρονος μποξέρ, σύμφωνα με τη νεκροψία που ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς δύο ημέρες πριν τον θάνατό του είχε επιτεθεί σε ορθοπεδικό γιατρό στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αιγίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12), όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο ζητώντας ιατρική βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με αποτέλεσμα η λογομαχία να εξελιχθεί σε βίαιη επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε στο παρελθόν καταδικαστικές αποφάσεις και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης. Μετά την επίθεση, αποχώρησε από το νοσοκομείο πριν φτάσει η αστυνομία, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό.

Οι αρχές τον αναζητούσαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο ο 43χρονος παρέμενε κρυμμένος. Το απόγευμα της Κυριακής (14/12), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα.