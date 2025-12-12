Επίθεση σε γιατρό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Αιγίου, προκαλώντας αναστάτωση και έντονη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον ενημέρωσαν ότι «παραβατικό άτομο» επιτέθηκε απρόκλητα σε γιατρό του ορθοπεδικού ιατρείου στα επείγοντα περιστατικά.

«Ένα άτομο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, κάτι του ξίνισε χωρίς αιτία και άρχισε να ρίχνει μπουνιές στον γιατρό», περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, προσθέτοντας ότι ο γιατρός έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, χτυπώντας και στο κεφάλι. Ευτυχώς, όπως φαίνεται, δεν υπήρξαν τραύματα που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο τραυματισμένος γιατρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ωστόσο φέρει σοβαρά χτυπήματα και υποβάλλεται σε εξετάσεις για να εκτιμηθεί πλήρως η κατάστασή του.

Ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άτομο, «γνωστό στις αρχές» και φερόμενο ως μποξέρ, παραμένει ελεύθερο παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις του. «Το νοσοκομείο θα υποβάλει μήνυση. Υπηρετούν σεκιούριτι, αλλά τι μπορούν να κάνουν απέναντι σε κάποιον που μπορεί να σκοτώσει για ψύλλου πήδημα;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.