Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου ένας 44χρονος μποξέρ, που την Παρασκευή είχε επιτεθεί με γροθιές σε ορθοπεδικό γιατρό, βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση που θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε. Παράλληλα, εξετάζεται αν υπάρχει σύνδεση με το πρόβλημα υγείας για το οποίο είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο την Παρασκευή.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου.

Το επεισόδιο στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος, ο οποίος είχε στο παρελθόν καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης, προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας του, με αποτέλεσμα η λεκτική αντιπαράθεση να εξελιχθεί σε βίαιη επίθεση.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία, ωστόσο ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε κρυφτεί προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.