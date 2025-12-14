Νεκρός είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο μποξέρ που μετέβη για την παροχή πρώτων βοηθειών στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου του Αιγίου και στη συνέχεια ξυλοκόπησε γιατρό προκαλώντας του σημαντικά τραύματα.

Την είδηση του θανάτου του ανθρώπου αυτού, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε προκαλέσει στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά, εκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΠΟΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Την καταγγελία για τον ξυλοδαρμό έκανε ο ίδιος ο γιατρός, ο οποίος μιλώντας στο MEGA, περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

Το επεισόδιο την Παρασκευή

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος (που είχε στην πλάτη του και καταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά και είχε κάνει και κάμποσο καιρό φυλακή) προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σήμερα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή. Ο 44χρονος, με έντονους πόνους, επέστρεψε στο Νοσοκομείο Αιγίου συνοδευόμενος από τον αδελφό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με άλλη πληροφορία, μεταφέρθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο.

Τι είχε συμβεί

Σε ρινγκ μετατράπηκε το νοσοκομείο του Αιγίου, το βράδυ της Παρασκευής όταν ένας ασθενής φέρεται να γρονθοκόπησε τον ορθοπεδικό γιατρό στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ο γιατρός – θύμα της επίθεσης μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα» και εξηγεί ότι δεν τον γνώριζε ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε το θύμα της επίθεσης.

Ο ασθενής που γρονθοκόπησε τον γιατρό είναι μποξέρ και γυμναστής. Όπως αποκαλύπτει το ίδιο το θύμα της επίθεσης, ο δράστης πριν του ορμήσει, ο λόγος ήταν ασήμαντος έως ανύπαρκτος.

«Μου ήρθε κοντά , έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε «ρε γιατρέ μου λέει «δεν μου αρέσει μούρη σου» έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει ‘δεν μ’αρέσει η μούρη σου’».

Και δεν σταμάτησε εκεί.

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω από κει για τέτοια κατάσταση μιλάω. «Άνθρωπε μου δεν σου έχω κάνει τίποτα» να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. «Δεν ξέρω πως να αμυνθώ» του εξήγησα. «Άσε μωρέ, δεν μ’αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς» μου λέει».

Επί σχεδόν μισή ώρα ο γιατρός δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».

Γνώριμος στις Αρχές ο μποξέρ

Ο μποξέρ, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές για παραβατική δράση, έχει εκτίσει και στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.

«Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε πιει, πρέπει να είχε ναρκωτικά, έχει προβλήματα. Παραβατικός είναι. Κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο έχει σίγουρα. Μα αυτόν μου έχουν πει κάποιοι νοσηλευτές ότι κάποια κυρία την έπιασε από τον λαιμό , μια νοσηλεύτρια. Κάπου είχε βγάλει όπλο, γι’ αυτό δεν ήρθε η ασφάλεια. Αυτά ξέρω», είπε το θύμα της επίθεσης.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη επίθεση κατά του ορθοπεδικού στο Αίγιο αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα ξυλοδαρμών με θύματα γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας.