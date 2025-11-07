Κλειστά παραμένουν τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια σήμερα σε όλη τη χώρα, λόγω της 24ωρης απεργίας, που πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ). Οι εργαστηριακοί γιατροί ζητούν την κατάργηση του μέτρου του clawback, ενώ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 12:00 μ.μ., ζητώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Όπως τονίζουν, η κινητοποίηση στοχεύει στην ανάδειξη της πραγματικής εικόνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και στην ανάγκη για ένα σχέδιο ουσιαστικής ενίσχυσης της δημόσιας υγείας.

Τη στήριξή του στους νοσοκομειακούς γιατρούς και στους εργαζόμενους του ΕΣΥ εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), καλώντας τα μέλη του να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων στο ΕΣΥ είναι:

• Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία.

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

• Αναβάθμιση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας, ανάλογη της προσφοράς και της ευθύνης των επαγγελματιών υγείας.

Ο ΙΣΑ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής εργασία των λειτουργών και η παροχή ποιοτικής φροντίδας για όλους τους πολίτες.