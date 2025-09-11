Καλύτερη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση, στην περιοχή ‘Αλσος, της Αχαΐας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 πυροσβέστες και περίπου 35 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.