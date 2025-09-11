Καλύτερη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση, στην περιοχή ‘Αλσος, της Αχαΐας.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 πυροσβέστες και περίπου 35 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.
- Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τη ρωσική διοίκηση
- ΗΠΑ: Συναγερμός μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσινγκτον
- Ρωσία: Το υπ. Εξωτερικών καλεί την Πολωνία να αναθεωρήσει την απόφαση για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία