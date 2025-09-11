Ελλάδα

Διαθέσιμη στο gov.gr είναι από σήμερα η υπηρεσία «Ψηφιακή βεβαίωση ή συνυπογραφή προτυποποιημένου ιδιωτικού εγγράφου», μέσω της οποίας ένα έγγραφο που δημιουργείται από νομικό πρόσωπο, μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά από έναν ή περισσότερους πολίτες. Η νέα υπηρεσία έχει ως στόχο να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να απλουστεύσει τις διαδικασίες υπογραφής εγγράφων στο πλαίσιο συναλλαγών μεταξύ […]