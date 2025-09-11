Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.
Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
