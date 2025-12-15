Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στο Νοσοκομείο Αιγίου, κατά το οποίο ένας 44χρονος μποξέρ, που την Παρασκευή είχε επιτεθεί με γροθιές σε ορθοπεδικό, βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικά του πρόσωπα. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση με το πρόβλημα υγείας για το οποίο είχε μεταβεί στο νοσοκομείο την Παρασκευή. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου.

Το επεισόδιο στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης, προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας του, με αποτέλεσμα η λεκτική αντιπαράθεση να εξελιχθεί σε βίαιη επίθεση.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία, ωστόσο ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε κρυφτεί προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.