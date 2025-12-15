Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σάφι, στις ακτές του Μαρόκου στον Ατλαντικό Ωκεανό, εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών που σημειώθηκαν την Κυριακή. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Η επαρχία Σάφι, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Ραμπάτ, επλήγη από «πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές» μέσα σε μόλις μία ώρα, προκαλώντας «εξαιρετικές» πλημμύρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Αρχικά, είχαν αναφερθεί 32 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι. «Οι περισσότεροι» από αυτούς έλαβαν τις απαραίτητες φροντίδες και έλαβαν εξιτήριο, όπως έγινε γνωστό.

Καταστροφές και επιχειρήσεις διάσωσης

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λασπώδης χείμαρρος παρέσυρε κάδους απορριμμάτων, αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα. Σε κάποια βίντεο φαίνεται μαυσωλείο μισοβυθισμένο στο νερό, ενώ μέλη της πολιτικής προστασίας χρησιμοποιούν βάρκες για τη διάσωση κατοίκων.

Τουλάχιστον 70 σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη πλημμύρισαν, δέκα οχήματα παρασύρθηκαν και τμήματα του οδικού δικτύου υπέστησαν ζημιές, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Σάφι βίωσε «μαύρη μέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κάτοικος Χάμζα Σντουάνι. Άλλος κάτοικος, ο Μαρουάν Τάμερ, διερωτήθηκε γιατί «δεν ήρθε κανένα φορτηγό να αντλήσει νερά».

Αντιδράσεις και προβλέψεις

Το βράδυ της Κυριακής, η στάθμη των υδάτων είχε υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω τεράστιες ποσότητες λάσπης και αναποδογυρισμένα οχήματα. Οι δυνάμεις άμεσης βοήθειας και η πολιτική προστασία συνέχισαν τις προσπάθειες για την ανάσυρση αντικειμένων και τον εντοπισμό θυμάτων. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας «στις πληγείσες περιοχές» και την παροχή υποστήριξης στους πληγέντες, σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει από το Σάββατο για χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 1.700 μέτρων και ισχυρές, κατά τόπους καταρρακτώδεις βροχές. Το βράδυ της Κυριακής προέβλεψε νέες έντονες βροχοπτώσεις έως και την Τρίτη.

Κλιματική αλλαγή και ακραία φαινόμενα

Το φθινόπωρο στο Μαρόκο αποτελούσε παραδοσιακά περίοδο μετάβασης με σταδιακή πτώση θερμοκρασιών. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν μειώσει αυτή τη μεταβολή, διατηρώντας στην ατμόσφαιρα μεγάλη ποσότητα υδρατμών, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων βροχοπτώσεων, σύμφωνα με ειδικούς.

Πλημμύρες στο παρελθόν

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στο Μαρόκο, παρά τη σοβαρή ξηρασία που διαρκεί για έβδομη συνεχή χρονιά. Τον Σεπτέμβριο του 2024, σφοδρές βροχές προκάλεσαν πλημμύρες στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, με 18 νεκρούς.

Τον Νοέμβριο του 2014, πάνω από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νότο, ενώ εκατοντάδες είχαν σκοτωθεί στις καταστροφικές πλημμύρες του 1995 στην κοιλάδα Ουρίκα, 30 χιλιόμετρα νότια