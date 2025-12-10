Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν έπειτα από την κατάρρευση δύο κτιρίων νωρίς το πρωί στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο MAP, 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι «οι επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη για τη διάσωση άλλων ανθρώπων που ενδέχεται να είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το δυστύχημα σημειώθηκε στη γειτονιά Αλ Μουστακμπάλ, που βρίσκεται στην περιοχή Αλ Μασίρα. Τα δύο κτίρια στέγαζαν οκτώ οικογένειες. Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

«Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας και η Πολιτική Προστασία μετέβησαν στο σημείο για να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» και «ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της περιοχής των δύο κατεστραμμένων κτιρίων και της απομάκρυνσης των κατοίκων των κοντινών σπιτιών», μετέδωσε το MAP.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο της Φεζ, προστίθεται.

Τον Μάιο, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στη Φεζ. Το κτίριο «βρισκόταν στον κατάλογο εκείνων που κινδύνευαν με κατάρρευση και είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσής του», δήλωσε στο AFP πηγή από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τον Φεβρουάριο του 2024, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση ενός σπιτιού στην παλιά πόλη της Φεζ.

Το 2016, μέσα σε μια εβδομάδα, δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση σπιτιού στο Μαρακές (δυτικά), ενώ στην Καζαμπλάνκα (βορειοδυτικά), η κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και 24 τραυματίες.