Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Σάντου, στη νότια Κίνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης, στις 21:20 τοπική ώρα (15:20 ώρα Ελλάδας), σε τετραώροφο κτίριο και τέθηκε υπό έλεγχο περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους ενοίκους του κτιρίου.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Weibo από την επίσημη εφημερίδα Xinjingbao («Νέα του Πεκίνου»), η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το ισόγειο, με πυκνό καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα των επάνω ορόφων και πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά επηρέασε περίπου 150 τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Συνεχείς τραγωδίες από φωτιές στην Κίνα

Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά σε συγκρότημα 30ώροφων πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, όπου έχασαν τη ζωή τους 160 άνθρωποι. Οι κινεζικές αρχές έχουν ζητήσει εντατικοποίηση των ελέγχων στις κατασκευές, ιδιαίτερα στις κατοικίες και τις πολυώροφες οικοδομές, ώστε να προληφθούν παρόμοιες καταστροφές.

Οι φονικές πυρκαγιές αποτελούν δυστυχώς συχνό φαινόμενο στην Κίνα. Στις αρχές Απριλίου, 20 άνθρωποι πέθαναν όταν φωτιά ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στο βόρειο τμήμα της χώρας. Λίγες εβδομάδες αργότερα, πυρκαγιά σε εστιατόριο προκάλεσε τον θάνατο 22 ατόμων, ενώ τον Ιανουάριο φωτιά σε αγορά λαχανικών στη Τζανγκτζιάκου, βορειοδυτικά του Πεκίνου, άφησε πίσω οκτώ νεκρούς και 15 τραυματίες.

