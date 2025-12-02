Μία τουρμπίνα φυσικού αερίου ισχύος 843 μεγαβάτ συνδέθηκε με το ενεργειακό δίκτυο αργά το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου στην επαρχία Ζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας, έπειτα από πλήρη δοκιμαστική λειτουργία 168 ωρών.

Πρόκειται για την πρώτη από τις μονάδες αεριοστρόβιλων στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της China Energy Investment Corporation Co., Ltd., στην κομητεία Αντζί με το επίπεδο της λειτουργικότητάς της να καταγράφεται στο εντυπωσιακό ποσοστό του 64,15%, αυξημένο περίπου κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με τη λειτουργία των συμβατικών μονάδων παραγωγής ενέργειας από την καύση άνθρακα.

Ο Σεν Τσενγκλιάνγκ, τοπικός διευθυντής στην πόλη Χουζού της κρατικής εταιρίας State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., δήλωσε ότι οι τουρμπίνες όταν γίνουν πλήρως λειτουργικές θα παράγουν 7 δισεκατομμύρια κιλοβάτ ηλεκτρικής ισχύος ετησίως, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες 6 εκατομμυρίων κατοίκων και ενισχύοντας το τοπικό ενεργειακό δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια που θα έχει χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.