Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών οργανισμών και οικονομικών φορέων επικαιροποιούν τις προβλέψεις τους σχετικά με την κινεζική οικονομία.

Έτσι, ενώ αναγνωρίζουν αστάθειες στο εξωτερικό περιβάλλον, όπως γεωπολιτικές εντάσεις και εμπορικές τριβές, αυτοί οι οργανισμοί και φορείς πιστεύουν ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τα αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής, αλλά και ο δομικός εκσυγχρονισμός θα διατηρήσουν τη δυναμική ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.

Η διεθνής επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs δημοσιοποίησε μία ερευνητική αναφορά στα τέλη Νοεμβρίου στην οποία, επικαιροποίησε την πρόβλεψή της για την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας το 2025 από το 4,9% στο 5%, ενώ ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για την επόμενη διετία.