Η Goldman Sachs ύψωσε καμπανάκι για τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) που έχει κατακλύσει τη Wall Street. Σύμφωνα με τον στρατηγικούς αναλυτές μετοχών στις ΗΠΑ, η αγορά έχει εισέλθει σε «κρίσιμο σημείο», όπου οι επενδυτές θα απαιτήσουν πλέον αποδείξεις για το πώς η AI μεταφράζεται σε πραγματικά κέρδη.

Μέχρι τώρα, η εκρηκτική άνοδος των μετοχών σε εταιρείες που σχετίζονται με την AI τροφοδοτήθηκε από υποσχέσεις για το μέλλον, επενδυτικές ιστορίες και τη γενικότερη αίσθηση ότι η τεχνολογία θα μετασχηματίσει ριζικά την οικονομία.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η αγορά περνάει στη λεγόμενη «φάση 3»: το στάδιο όπου οι επενδυτές δεν αρκούνται σε προβλέψεις, αλλά απαιτούν χειροπιαστά αποτελέσματα στα κέρδη βραχυπρόθεσμα.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι «σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό να υπάρξουν χαμένοι». Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επωφεληθούν όλες οι εταιρείες από την έκρηξη της AI, ακόμη κι αν επικοινωνούν μια «τεχνητή» αφήγηση γύρω από την τεχνολογία.

Μόνο όσες αποδείξουν ότι η AI βελτιώνει παραγωγικότητα και έσοδα θα δικαιολογήσουν τις αποτιμήσεις τους.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον είναι αν οι τρέχουσες τιμές των αμερικανικών μετοχών αντικατοπτρίζουν υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες των επενδυτών.

Όχι «φούσκα» τύπου dot-com

Παρά την προειδοποίηση, η Goldman Sachs αποκλείει ένα σενάριο μεγάλης κατάρρευσης.

Όπως σημειώνεται, ο «τιμολογημένος» ρυθμός ανάπτυξης κερδών του S\&P 500 και οι αποτιμήσεις βρίσκονται μεν πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους, αλλά παραμένουν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τη «φούσκα» των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ή ακόμη και από τα επίπεδα του 2021, στην κορύφωση της πανδημικής ευφορίας.

Η έκρηξη της AI έχει δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες αλλά και έντονο κίνδυνο απογοήτευσης.

Η Goldman Sachs καλεί σε προσεκτική τοποθέτηση, τονίζοντας πως η επόμενη φάση θα ξεχωρίσει τους πραγματικούς νικητές από εκείνους που επένδυσαν μόνο στην επικοινωνία.

Για τους επενδυτές, το στοίχημα είναι να αναγνωρίσουν ποιες εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν την τεχνολογική υπόσχεση σε οικονομικό αποτέλεσμα – και ποιες όχι.