Η Goldman Sachs επιμένει στη θετική τοποθέτησή της απέναντι στον χρυσό, εκτιμώντας ότι το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, κυρίως λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν, ότι οι εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) που υποστηρίζονται από χρυσό, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο μοντέλο, καθιστώντας αυτή τη στροφή των ιδιωτών «σημαντικό ανοδικό ρίσκο». Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα φθάσει στα:

ανά ουγγιά έως τα μέσα του 2026 και τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026

Από τα τέλη Αυγούστου η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί περίπου 12%, ξεπερνώντας το εύρος των 3.200–3.450 δολαρίων ανά ουγγιά. Καταλύτες της ανόδου θεωρούνται η πιθανή επαναφορά των Κεντρικών Τραπεζών σε αγορές χρυσού μετά την καλοκαιρινή ύφεση και τυχόν περιορισμένη, αλλά υπαρκτή κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Το 2025 ο χρυσός είναι ένα από τα εμπορεύματα με την καλύτερη απόδοση, με άνοδο κοντά στο 50%, ξεπερνώντας ακόμη και τα ιστορικά ρεκόρ του 1980 (προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό). Η δυναμική αυτή ενισχύεται από τις συντονισμένες αγορές των κεντρικών τραπεζών και τη μείωση επιτοκίων από τη Fed.