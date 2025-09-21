Η συνεχής άνοδος της τιμής του χρυσού, που έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40% από τις αρχές του 2025, ενισχύει το ενδιαφέρον για νέες μορφές επένδυσης στο πολύτιμο μέταλλο. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council) προτείνει έναν καινοτόμο τρόπο αγοράς, μέσω της έννοιας του «ψηφιακού χρυσού», προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση και σε επενδυτές με μικρότερα κεφάλαια.

Η ιδέα του ψηφιακού χρυσού στοχεύει να διευκολύνει όσους επιθυμούν να επενδύσουν στον χρυσό χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα παραδοσιακά χρηματιστηριακά funds (Gold ETFs). Μέχρι σήμερα, η απευθείας απόκτηση χρυσού πραγματοποιείται κυρίως με την αγορά ράβδων, των οποίων η αξία εξαρτάται από το βάρος και συνοδεύεται από διαχειριστικό κόστος. Η τυπική ράβδος χρυσού έχει βάρος 400 ουγκιές ή 12,4 κιλά και αποτελεί επιλογή μεγάλων θεσμικών επενδυτών και εύπορων ιδιωτών, αφού η αξία της ξεπερνά τα 1,4 εκατ. δολάρια με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Αν και διατίθενται και μικρότερες ράβδοι, το υψηλό τους κόστος τις καθιστά δυσπρόσιτες για μικροεπενδυτές. Η επένδυση σε ράβδους γίνεται είτε με την απόκτηση φυσικής μορφής και φύλαξή τους σε θησαυροφυλάκια, με μοναδικό αριθμό σειράς που διασφαλίζει την κυριότητα, είτε μέσω τραπεζικών συμβολαίων, όπου η τράπεζα τηρεί τη σχετική ποσότητα χρυσού στο όνομα του πελάτη. Η δεύτερη επιλογή προσφέρει αυξημένη ρευστότητα και απλούστερες συναλλαγές, αλλά ενέχει πιστωτικό κίνδυνο για τον επενδυτή.

Ο ψηφιακός χρυσός ως νέα επενδυτική επιλογή

Η πρόταση για ψηφιακό χρυσό φιλοδοξεί να υπερκεράσει τα εμπόδια των υπαρχουσών μεθόδων, λειτουργώντας ως τρίτος πυλώνας στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο, ο χρυσός θα μετατρέπεται σε χρηματοπιστωτικό περιουσιακό στοιχείο, παρόμοιο με τις μετοχές ή τα ομόλογα, «καθιστώντας ευκολότερη τη μεταβίβασή του, επιτρέποντας την κατοχή κλάσματος ράβδων χρυσού καθώς και την πιο ευέλικτη χρήση του ως ενέχυρου».

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού επισημαίνει πως αυτή η ψηφιακή προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα εμπορεύματα, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευελιξία στις αγορές φυσικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τα commodities διακρατούνται, διαπραγματεύονται και χρησιμοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η πρόταση αυτή κατατίθεται σε μία συγκυρία έντονης αβεβαιότητας σε διεθνές επίπεδο, που επιβεβαιώνει τον ρόλο του χρυσού ως το κατεξοχήν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Η πρόσφατη άνοδος της τιμής του συνδέεται με τη μείωση του βασικού επιτοκίου της Fed στο 4,1%, μειώνοντας το εναλλακτικό κόστος διακράτησης χρυσού, αλλά και με τις ανησυχίες για τις επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Fed και την ανεξαρτησία της.

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αυξάνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, που εκτιμάται πως πλέον αντιστοιχεί στο 40% της αξίας των συνολικών τους διαθεσίμων. Τον Ιούλιο, οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα αποθέματά τους κατά 10 τόνους, παρά τη ραγδαία άνοδο της τιμής.

Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος καθαρός αγοραστής για το 2025, με συνολικές αγορές 67 τόνων από την αρχή του έτους. Η Τουρκία προχώρησε σε αγορές 2 τόνων χρυσού τον Ιούλιο και παραμένει καθαρός αγοραστής για 29 συνεχόμενους μήνες.