Ο Άλεκ Πίτερς για το μέλλον του: «Εδώ και τέσσερα χρόνια υπάρχει απίστευτος και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ εμένα και του κόσμου»
Μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ και την εξασφάλιση της παρουσίας του Ολυμπιακού στους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Άλεκ Πίτερς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τη στήριξη που έχει δεχθεί από τον κόσμο των «ερυθρόλευκων». Ο φόργουορντ κλήθηκε να σχολιάσει την αποθέωση που γνώρισε στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του […]
Μπαρτζώκας: «Ετοιμαζόμαστε για μια σειρά τελικών εναντίον ενός σπουδαίου αντιπάλου»
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ στη Sunel Arena.
Stoiximan GBL: Το πρόγραμμα των τελικών Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Stoiximan GBL, αφήνοντας εκτός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, και πλέον ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους «μάχη» που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή της σεζόν 2025-26. Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, […]
AEK – Ολυμπιακός 68-95: Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν άνετα από τη Sunel Arena και τώρα… Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός υπέταξε την ΑΕΚ με 95-68 στη Sunel Arena. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών απέναντι στην Ένωση και προκρίθηκαν στους τελικούς του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό με πλεονέκτημα έδρας (Game 1, 3/6). Σπουδαία εμφάνιση από τον Ντόντα Χολ που ολοκλήρωσε το ματς με double-double (16π, 10ρ.), ενώ εξαιρετικός ήταν […]
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στα αποδυτήρια ο Τάισον Γουόρντ μετά από πτώση (vid)
Απρόοπτο προέκυψε για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Sunel Arena, για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL. Στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Τάισον Γουόρντ αντικαταστάθηκε και λίγο αργότερα αποχώρησε από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων», παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος […]