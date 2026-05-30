Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ανοίγει νέο κεφάλαιο στην πορεία του, καθώς θα αφήσει την Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA.

Ο νεαρός φόργουορντ αποδέχθηκε την πρόταση του Νορθ Καρολάινα, με την πίεση και το έντονο ενδιαφέρον της αμερικανικής ομάδας να αποδίδουν τελικά καρπούς, οδηγώντας τον στην απόφαση να συνεχίσει την εξέλιξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Έτσι, τη νέα σεζόν θα βρεθεί ξανά συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα, φορώντας τη φανέλα ενός εκ των ιστορικότερων πανεπιστημίων του NCAA, από το οποίο έχει αναδειχθεί και ο Μάικλ Τζόρνταν.