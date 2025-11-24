Η FIBA αναγνώρισε την ανοδική πορεία του Έλληνα διεθνή, συμπεριλαμβάνοντάς τον στη λίστα των ανερχόμενων ταλέντων που ξεχωρίζουν στην Ευρώπη.

Η FIBA περιέλαβε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στους 12 κορυφαίους Rising Stars που θα πάρουν μέρος στο πρώτο προκριματικό “παράθυρο” του Mundobasket 2027, αναδεικνύοντας την εξέλιξη και τη δυναμική παρουσία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο 20χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού ξεχώρισε με την Εθνική Ελλάδος, εντάσσοντας τον στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ U20 και παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ Ανδρών, με μέσο όρο 4,9 πόντους και 4,6 ριμπάουντ σε επτά παιχνίδια.

Η FIBA επισημαίνει το ύψος του Σαμοντούροβ (2,11 μ.), τις επιθετικές και αμυντικές του δυνατότητες κοντά στο καλάθι, αλλά και τις εκλάμψεις του στην περιφέρεια, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο υποσχόμενους νέους παίκτες της Ευρώπης και ως ένα σημαντικό X-Factor για την ανδρική Εθνική Ελλάδος.