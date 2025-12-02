Η Κίνα κατακλύζει πλέον τις διεθνείς αγορές με βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που δεν βρίσκουν αγοραστές στην εγχώρια αγορά, καθώς η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα έχει περιορίσει δραστικά τη ζήτηση για οχήματα εσωτερικής καύσης. Η βιομηχανία ηλεκτροκίνησης έχει πλέον κατακτήσει το μισό της εγχώριας αγοράς μέσα σε λίγα χρόνια, εκτοπίζοντας τις πωλήσεις παραδοσιακών αυτοκινήτων από μεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως η Volkswagen, η GM και η Nissan, σύμφωνα με το Reuters.

Πολλές κινεζικές εταιρείες παλαιού τύπου είδαν τις πωλήσεις τους να καταρρέουν και αντέδρασαν διοχετεύοντας στο εξωτερικό τεράστιες ποσότητες οχημάτων ορυκτών καυσίμων που δεν μπορούσαν να διαθέσουν στην Κίνα.

Από το 2020, τα οχήματα που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 76% των κινεζικών εξαγωγών αυτοκινήτων, ενώ οι συνολικές ετήσιες αποστολές αυξήθηκαν από 1 εκατομμύριο σε πάνω από 6,5 εκατομμύρια φέτος, σύμφωνα με την κινεζική συμβουλευτική εταιρεία Automobility.

Η εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών παραδοσιακών αυτοκινήτων οφείλεται στις πολιτικές επιδοτήσεων υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες έπληξαν τις πωλήσεις των συμβατικών μοντέλων. Οι ενισχύσεις αυτές χρηματοδότησαν δεκάδες κινεζικούς κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας έναν έντονο πόλεμο τιμών στην αγορά, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Η Κίνα πρώτη δύναμη στις εξαγωγές αυτοκινήτων

Οι εξαγωγές βενζινοκίνητων οχημάτων από μόνες τους ήταν αρκετές πέρσι για να καταστήσουν την Κίνα τη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα αυτοκινήτων παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας και της κυβέρνησης. Η ανάλυση του Reuters βασίζεται σε δεδομένα πωλήσεων από δεκάδες χώρες και σε συνεντεύξεις με περισσότερα από 30 στελέχη κινεζικών και δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών, διανομείς και αναλυτές του κλάδου.

Η μαζική εισροή κινεζικών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στις αναδυόμενες και δευτερογενείς αγορές αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στη σημερινή στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης από το Πεκίνο και στις παλαιότερες πολιτικές που στήριξαν την ανάπτυξη της βιομηχανίας οχημάτων εσωτερικής καύσης μέσω συνεργασιών με ξένες εταιρείες.

Οι κρατικοί κολοσσοί και η στροφή στις εξαγωγές

Μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων συγκαταλέγονται κρατικοί όμιλοι όπως οι SAIC, BAIC, Dongfeng και Changan, που επί δεκαετίες βασίζονταν στις κοινοπραξίες με ξένους κατασκευαστές για τεχνογνωσία και κέρδη. Οι συνεργασίες αυτές ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980 ως προϋπόθεση για την είσοδο των διεθνών εταιρειών στην κινεζική αγορά.

Ωστόσο, η άνοδος ιδιωτικών κινεζικών εταιρειών ηλεκτρικών οχημάτων, με κορυφαίο παράδειγμα την BYD, οδήγησε σε πτώση των πωλήσεων των κοινοπραξιών. Οι ετήσιες πωλήσεις της SAIC-GM στην Κίνα μειώθηκαν από πάνω από 1,4 εκατομμύρια οχήματα το 2020 σε μόλις 435.000 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της SAIC.

Πλέον, οι κρατικοί όμιλοι στρέφονται στις διεθνείς αγορές, κατακτώντας μερίδια που ανήκαν παλαιότερα στους ίδιους τους ξένους εταίρους τους. Οι εξαγωγές της SAIC, κυρίως των δικών της μαρκών, χωρίς τη συμμετοχή της GM, εκτινάχθηκαν από περίπου 400.000 το 2020 σε πάνω από ένα εκατομμύριο πέρσι.