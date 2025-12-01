Συνεχείς διαβουλεύσεις συντελούνται στο παρασκήνιο μεταξύ των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών και της Κομισιόν για νέους κανονισμούς που πιθανώς θα αφορούν την υποχρέωση κατάργησης των παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής καύσης για νέα επιβατικά οχήματα από το 2035.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από την Κίνα ελπίζουν να λάβουν χείρα βοηθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν οι Βρυξέλλες παρουσιάσουν πακέτο για την αυτοκινητοβιομηχανία στις 10 Δεκεμβρίου. Οι κατασκευαστές οχημάτων ελπίζουν σε αποδυνάμωση της αποτελεσματικής απαγόρευσης νέων κινητήρων εσωτερικής καύσης που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2035, καθώς η στροφή προς τους πλήρως ηλεκτρικούς κινητήρες καθυστερεί.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ηπείρου, από τη Volkswagen μέχρι τη Renault, είχαν μεγάλες ελπίδες για τη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα όταν έθεσαν φιλόδοξους στόχους στις αρχές της δεκαετίας, προσπάθειες που έκτοτε συγκρούστηκαν με την πραγματικότητα της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ζήτησης και του έντονου ανταγωνισμού από την Κίνα, σχολίαζε το Reuters.

Ο ρόλος της Κομισιόν

Τα στοιχήματα είναι πολύ μεγάλα με κορυφαίες κατασκευάστριες χώρες όπως η Γερμανία να πιέζουν για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα σχεδιάζει να επιβάλει την ηλεκτροκίνηση στις αγορές ενοικίασης και εταιρικών αυτοκινήτων έως το 2030, μια κίνηση που στελέχη της βιομηχανίας έχουν επικρίνει ως «ουσιαστική απαγόρευση» στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αφού οι πωλήσεις για τέτοιους στόλους είναι μεγάλες, ανέφεραν πληροφορίες των Financial Times.

Η πρόταση για ποσόστωση στις μεγάλες επιχειρήσεις να αγοράζουν κυρίως ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να υποβληθεί ταυτόχρονα με τα σχέδια των Βρυξελλών να χαλαρώσουν στις 10 Δεκεμβρίου την απαγόρευση του 2035 για τους κινητήρες εσωτερικής καύση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Αυτή η ποσόστωση [στους εταιρικούς στόλους] θα οδηγούσε στην πραγματικότητα σε μια πολύ νωρίτερη απαγόρευση των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης», δήλωσε στους FT ο Νίκο Γκάμπριελ, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων Sixt. «Φαίνεται να παίζεται κάποιο είδος διπλού παιχνιδιού», προσέθεσε.

«Πρόκειται για απαγόρευση της (χρήσης οχημάτων) βενζίνης από την πίσω πόρτα», δήλωνε επίσης αξιωματούχος κορυφαίας αυτοκινητοβιομηχανίας χωρίς να κατονομάζεται.

Ανησυχεί η Γερμανία

Σε επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι η χώρα του θα «απέρριπτε μια γενική νόμιμη ποσόστωση» για τους εταιρικούς στόλους και κάλεσε τις Βρυξέλλες να άρουν την απαγόρευση βενζίνης του 2035.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε τη χρήση πράσινων εταιρικών στόλων βασικό μέρος της ατζέντας της για τη δεύτερη θητεία της, μετά την επανεκλογή της πέρυσι.

Οι συζητήσεις είναι ρευστές και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής με την αυτοκινητοβιομηχανία πολλά κράτη μέλη να ζητούν την απόσυρση της τελευταίας αυτής πρότασης, ανέφεραν οι πηγές.

Η 10η Δεκεμβρίου

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου οι Βρυξέλλες αναμένεται να παρουσιάσουν μέτρα που αποσκοπούν στη στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας της ηπείρους, ενός από τους σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ, ενόψει του υψηλού κόστους ενέργειας, των δασμών στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και των ανταγωνιστών από την Ασία που εισβάλλουν την αγορά του μπλοκ.

Οι Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ζήτησαν την αποδυνάμωση των κανόνων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων μόνο με μπαταρία ή κυψέλες καυσίμου. Εταιρείες όπως η Stellantis προειδοποίησαν ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος κινδυνεύει με μη αναστρέψιμη παρακμή, όπως χαρακτηρίστηκε, χωρίς βοήθεια από την ΕΕ.