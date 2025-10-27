Ο οικονομικός «μποναμάς» και η ιστορική αντιπαλότητα ως μοχλοί στρατιωτικής εκσυγχρονισμού σε μια χώρα που μεταμορφώνεται

Οικονομική ανάπτυξη

Το 2025 το Μαρόκο αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα χώρας που βιώνει ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα επιταχύνει τις στρατιωτικές του δαπάνες σε πρωτόγνωρα επίπεδα, θέτοντας νέα δεδομένα στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και όχι μόνο.

Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 4,4% και 5,5% για το έτος, με πηγή αυτής της ανόδου να είναι η βελτίωση των συνθηκών στον αγροτικό τομέα, η ενίσχυση της βιομηχανίας και η δυναμική κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

Ο αιώνιος εχθρός

Η κυβέρνηση του Μαρόκου, αξιοποιώντας αυτά τα οικονομικά επιτεύγματα, επαναπροσδιορίζει τη θέση της σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα τα στρατιωτικά της μέσα για να αντιμετωπίσει τον «αιώνιο εχθρό» – κυρίως την Αλγερία, με την οποία διατηρεί μακροχρόνια αντιπαλότητα σε διπλωματικό, γεωπολιτικό και στρατιωτικό πεδίο.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο Μαρόκο δεν είναι απλώς ζήτημα εξοπλισμών ή αριθμητικών δεικτών – αποτελεί στρατηγική επιλογή που συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια, τη γεωπολιτική δυναμική και την επιθυμητή τεχνολογική πρόοδο της χώρας.

Οι αγορές νέου εξοπλισμού, οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, αλλά και η «στρατιωτικοποίηση» της ανάπτυξης ερμηνεύονται ως απόπειρα μετασχηματισμού του κράτους, με στόχο όχι μόνο την ασφάλεια έναντι εξωτερικών κινδύνων, αλλά και την οικονομική θωράκιση μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και παραγωγής.

Μείωσε την ανεργία

Ως αποτέλεσμα των στοχευμένων μεταρρυθμίσεων, το Μαρόκο έχει καταφέρει να μειώσει την ανεργία και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στις διεθνείς αγορές.

Τα δημοσιονομικά του στοιχεία δείχνουν σταθερή προοπτική, με το έλλειμμα να περιορίζεται και το δημόσιο χρέος να μειώνεται ελαφρώς, αποτέλεσμα της νέας στρατηγικής ανάπτυξης.

Παρά τις δυσκολίες που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως η αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο και οι καιρικές αναποδιές), η χώρα εντείνει τις προσπάθειές της για να διατηρήσει ισχυρή ανάπτυξη και εσωτερική συνοχή.

Ανταγωνισμός

Στο επίκεντρο της αμυντικής προσπάθειας και της ενίσχυσης εξοπλισμών βρίσκεται ο διαχρονικός ανταγωνισμός με την Αλγερία.

Οι δύο χώρες διατηρούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, επενδύοντας διαρκώς σε νέα μέσα αποτροπής.

Το Μαρόκο, στα πρότυπα της παγκόσμιας τάσης αύξησης των αμυντικών δαπανών, φιλοδοξεί να υπερισχύσει στρατιωτικά — όχι μόνο για σκοπούς αποτροπής και ασφάλειας, αλλά και για να καταστήσει ελκυστικότερη την αμυντική του βιομηχανία στην παγκόσμια αγορά.

Η επίπτωση στην κοινωνία

Πέραν των μεγάλων αριθμών και των πολιτικών σχεδιασμών, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τα καθημερινά δεδομένα των πολιτών του Μαρόκου.

Η αύξηση της απασχόλησης, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αποτελούν στοιχεία μιας ευρύτερης διαδικασίας εκσυγχρονισμού που ακουμπά άμεσα την κοινωνία.

Το Μαρόκο, αναδιοργανώνοντας τις προτεραιότητές του, επενδύει στην ισορροπία μεταξύ σταθερής ανάπτυξης και ισχυρής αποτροπής, χαρτογραφώντας τη δική του διαδρομή σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας και γεωπολιτικών τεκτονικών αλλαγών.