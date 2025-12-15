Σε ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας η αγρότισσα που συνελήφθη το πρωί της περασμένης Πέμπτης (11/12/25) με τις κατηγορίες της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, για βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες. Στο ύψος της ποινής έπαιξε ρόλο και ο πρότερος σύννομος βίος της, που έγινε δεκτός ως ελαφρυντικό, ενώ της καταλογίστηκαν και 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Στην απολογία της η κατηγορούμενη ανέφερε, ότι αν ήξερε ότι θα προκαλούσε τέτοιο σούσουρο, δεν θα το είχε κάνει και ότι οι αναρτήσεις της ήταν προϊόν οργής.

Πάντως δεν έλειψε η αναφορά της στους πολιτικούς, οι οποίοι όπως είπε έχουν το ακαταδίωκτο. «Θα ιδρύσω και ‘γω κόμμα, να ξεφύγω από το να διώκομαι ως απλός πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι συνήγοροι της μετά την απολογία της ζήτησαν από το Δικαστήριο να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που απορρίφθηκε από Εισαγγελέα και Δικαστή.